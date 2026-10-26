Фото: Национальная полиция

На Закарпатье полиция разыскивает водителя автомобиля BMW, который после смертельного ДТП покинул место аварии. Погиб 20-летний пассажир

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Авария произошла 25 октября около 6:00 в селе Костыловка Раховского района.

По предварительным данным правоохранителей, водитель не выбрал безопасную скорость на закругленном участке дороги, не справился с управлением, выехал на обочину и врезался в металлический отбойник.

В результате столкновения пассажир, сидевший на переднем сиденье, погиб. Медики констатировали его смерть на месте происшествия.

Сам водитель после аварии скрылся. Полицейские предварительно установили его личность и проводят поисковые мероприятия.

По факту ДТП начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

Напомним, ранее на Закарпатье вблизи заправки столкнулись автомобили BMW и Renault. Погиб один человек, три человека в больнице. У водителя BMW взяли образцы крови для проверки на состояние опьянения.