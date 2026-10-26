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26 октября 2026, 09:06

Зеленский инициировал продление военного положения и мобилизации еще на 90 дней

26 октября 2026, 09:06
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Фото: Офис Президента
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Президент Владимир Зеленский 26 октября подал в Верховную Раду законопроекты о продлении срока действия военного положения и общей мобилизации

Соответствующие законопроекты зарегистрированы в парламенте под №16183 и №16182, передает RegioNews.

Народные депутаты могут рассмотреть их уже на этой неделе, поскольку он является пленарным.

В предыдущий раз Верховная Рада голосовала за продление военного положения и мобилизации 14 июля. Сейчас их действие предусмотрено до 31 октября.

Это будет уже 21 продолжение военного положения и мобилизации с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Напомним, ранее Зеленский объяснил, когда Украина упразднит военное положение. По его словам, это произойдет, когда наша страна не получит действенные гарантии безопасности от РФ и союзников.

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