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26 октября 2026, 07:59

Сибига объяснил, почему Россия не готова к серьезным переговорам

26 октября 2026, 07:59
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Фото: МИД Украины
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Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что РФ не согласится на серьезные мирные переговоры, пока надеется достичь своих целей через давления на Украину

Об этом сообщила пресс-служба МИД, передает RegioNews.

"Именно поэтому сохранение и усиление давления на Россию остается критически важным для прекращения этой войны", – подчеркнул министр.

Он также подчеркнул, что стратегия "мира благодаря силе" предусматривает направление давления на государство-агрессора, а не на защищаемую страну.

"Эту войну невозможно завершить, остановив сопротивление Украины. Ее можно завершить только остановкой атак агрессора", – заявил Сибига.

Напомним, Украина, США и Россия договорились провести трехстороннюю встречу на уровне переговорных команд первой половины ноября.

По мнению аналитиков Ukraine Facility Platform, российские удары по энергетической инфраструктуре Украины являются частью комплексной кампании, направленной не только на разрушение энергосистемы, но и давление на украинские власти и международных партнеров.

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