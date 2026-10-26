Фото: полиция

За сутки российские войска обстреляли 25 населенных пунктов Сумщины. Враг применял авиабомбы, беспилотники, артиллерию и минометы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В Сумской громаде в результате атаки беспилотника на частное домовладение пострадали две женщины в возрасте 76 и 56 лет.

В Ямпольской громаде вражеский БпЛА попал в дом. 61-летняя женщина испытала острую реакцию на стресс.

В Степановской громаде в результате вражеских атак БпЛА травмировался 63-летний мужчина.

В Середино-Будской громаде в больницу обратились 56-летний мужчина и 47-летняя женщина. Они получили травмы 23 октября, когда вражеский беспилотник попал в частное домовладение.

Напомним, на Черниговщине в результате российских атак пострадали два человека. Поврежден ангар и здание зернохранилища.