На Сумщине из-за вражеских обстрелов пострадали пять человек
За сутки российские войска обстреляли 25 населенных пунктов Сумщины. Враг применял авиабомбы, беспилотники, артиллерию и минометы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
В Сумской громаде в результате атаки беспилотника на частное домовладение пострадали две женщины в возрасте 76 и 56 лет.
В Ямпольской громаде вражеский БпЛА попал в дом. 61-летняя женщина испытала острую реакцию на стресс.
В Степановской громаде в результате вражеских атак БпЛА травмировался 63-летний мужчина.
В Середино-Будской громаде в больницу обратились 56-летний мужчина и 47-летняя женщина. Они получили травмы 23 октября, когда вражеский беспилотник попал в частное домовладение.
Напомним, на Черниговщине в результате российских атак пострадали два человека. Поврежден ангар и здание зернохранилища.