Как Россия использует украинско-польские исторические споры для распространения дезинформации

Очень показательна история, демонстрирующая, как работает российская пропаганда. Для того чтобы распространять ложь, россиянам даже не нужно придумывать события

Очень показательна история, демонстрирующая, как работает российская пропаганда. Для того чтобы распространять ложь, россиянам даже не нужно придумывать события

Фото из открытых источников

Достаточно использовать реальный конфликт, добавить к нему ложную информацию и скрыть факты, опровергающие эту информацию.

Именно это произошло вокруг решения Львовского областного совета объявить 2027 год УПА и Романа Шухевича.

Решение вызвало острую реакцию в Польше. Украинское Министерство иностранных дел также раскритиковало его, подчеркнув, что оно было принято на региональном уровне, без консультаций с центральной властью и дипломатами, и вредит усилиям, направленным на историческое понимание между нашими странами.

И здесь начинается самое интересное.

Вечером 21 октября Европейская правда со ссылкой на анонимный источник в украинском правительстве сообщила, что Польша якобы приостановила передачу Украине большого пакета военной помощи из-за решения Львовского облсовета.

Обратите внимание: речь шла о приостановлении передачи конкретного пакета помощи, а не о прекращении польской военной поддержки Украины в целом.

Приблизительно через час польское издание Fakt обратилось в Министерство национальной обороны Польши и получило категорическое опровержение. Спикер министерства Януш Сеймей заявил, что информация о приостановлении военной помощи не соответствует действительности.

На следующее утро, 22 октября, заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик в эфире телеканала WP еще раз публично опроверг эти слухи.

Он подчеркнул, что Польша продолжает и будет помогать Украине, поскольку это отвечает национальным интересам самой Польши.

Казалось бы, вопрос исчерпан. Есть сообщения анонимного источника, есть два официальных опровержения польской стороны.

Но для русской пропаганды все только начиналось.

Российский Первый канал сообщил своим зрителям, что Польша отменила передачу Украине большой партии военной помощи из-за решения Львовского облсовета.

То есть, россияне не просто повторили неподтвержденную информацию. Они его усилили. Сообщение о приостановлении конкретного пакета помощи превратилось в утверждение об его отмене.

И самое важное: к моменту распространения российского сюжета польские чиновники уже официально опровергли информацию о приостановлении помощи. Но российское телевидение решило об этом не упоминать.

Вот как работает дезинформация.

Сначала возникает реальный спор между украинцами и поляками по поводу сложных вопросов общей истории.

Затем появляется неподтвержденное сообщение, связывающее этот спор с военной помощью Украине.

Далее российская пропаганда выбирает наиболее конфликтную часть сообщения, представляет ее как свершившийся факт и умалчивает официальные опровержения.

В результате украинцам пытаются навязать мнение, что Польша отказывается помогать Украине из-за исторических споров. А польской аудитории — что отношения с Украиной переживают кризис, уже влияющий на военное сотрудничество.

Есть еще одно любопытное обстоятельство.

20 октября спикер президента Польши Кароля Навроцкого Рафал Лескевич в эфире Radio ZET заявил, что украинские спецслужбы должны исследовать обстоятельства принятия решения Львовским областным советом, поскольку оно, по его словам, имеет признаки российской провокации.

Конечно, само такое заявление не является доказательством российского вмешательства в принятие решения. И нет оснований без доказательств винить его инициаторов в сотрудничестве с Россией.

Но показательно, что даже представитель президента Навроцкого, занимающего достаточно жесткую позицию в исторических дискуссиях с Украиной, обратил внимание на возможность использования этого конфликта Россией.

Здесь важно понимать одну принципиальную вещь.

Русской пропаганде совсем не обязательно организовывать сам конфликт. Достаточно, чтобы оно возникло. А дальше его можно использовать для информационной атаки.

Особенно когда речь идет об украинско-польских отношениях, где вопросы исторической памяти остаются болезненными для обоих обществ.

Россия использует эти споры не для установления исторической правды и, тем более, не для защиты памяти украинских или польских жертв. Ее цель — создать недоверие между нашими народами, ослабить поддержку Украины и убедить разрушающееся стратегическое партнерство общества обеих стран.

При этом реальность может быть совсем другой. Как в том случае, когда польское Министерство обороны дважды опровергло информацию о прекращении помощи, а российское телевидение все равно сообщило об ее отмене.

Этот случай подробно проанализировал издание The Insider в материале от 22 октября 2026 года.

Мы должны помнить: исторические споры между Украиной и Польшей существуют и нуждаются в честном диалоге. Но каждое непроверенное сообщение, каждое неосторожное политическое решение и любая эмоциональная реакция могут быть использованы Россией для углубления этих противоречий.

Исторические дискуссии должны вести историки, общества и политики. А журналисты должны проверять информацию, особенно, когда она касается отношений с нашими ближайшими союзниками.

Ибо в этой истории самое важное даже не то, что российское телевидение соврало. Это делает это постоянно.

Самое важное, насколько легко реальный спор, дополненный одним неподтвержденным сообщением, превращается в инструмент информационной войны.

И сколь важно не помогать России распространять эту ложь.