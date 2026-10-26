Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 26 октября РФ атаковала Украину одной противорадиолокационной ракетой Х-31П, тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 140 ударными БПЛА типа Shahed (70 из них – реактивные), Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили три управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 112 российских БпЛА.

Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

В ВС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве есть вражеские дроны.

Напомним, на Черниговщине в результате российских атак пострадали два человека. Поврежден ангар и здание зернохранилища.