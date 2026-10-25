Смертельное ДТП в Харьковской области: погибли люди, среди пострадавших - ребенок

Фото: Нацполиция

Авария произошла на автодороге «Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта». К сожалению, погибли люди

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

Предварительно, 49-летний водитель грузовика MAN двигался в сторону Мерефа. 36-летняя женщина за рулем Mitsubishi во время выезда на перекресток с основной автодорогой не предпочла грузовик. В результате они столкнулись.

В результате ДТП женщина, которая была за рулем Mitsubishi, погибла. Также не возил ее 41-летний пассажир. 10-летний мальчик, находившийся в автомобиле, госпитализирован.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.

Напомним, ранее в Закарпатье вблизи заправки столкнулись автомобили BMW и Renault. Погиб один человек, три человека в больнице.