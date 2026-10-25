Смертельное ДТП в Харьковской области: погибли люди, среди пострадавших - ребенок
Авария произошла на автодороге «Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта». К сожалению, погибли люди
Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.
Предварительно, 49-летний водитель грузовика MAN двигался в сторону Мерефа. 36-летняя женщина за рулем Mitsubishi во время выезда на перекресток с основной автодорогой не предпочла грузовик. В результате они столкнулись.
В результате ДТП женщина, которая была за рулем Mitsubishi, погибла. Также не возил ее 41-летний пассажир. 10-летний мальчик, находившийся в автомобиле, госпитализирован.
Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.
Напомним, ранее в Закарпатье вблизи заправки столкнулись автомобили BMW и Renault. Погиб один человек, три человека в больнице.
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