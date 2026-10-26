РФ атаковала промышленное предприятие и гаражный кооператив в Одесской области: вспыхнули пожары

Фото: ОВА

В ночь на 26 октября российские войска нанесли удары по Одесской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

Враг несколько раз атаковал частное промышленное предприятие и гаражный кооператив. Возникли масштабные пожары.

К счастью, обошлось без пострадавших.

На местах попаданий продолжается ликвидация последствий, работают все соответствующие службы.

Напомним, в ночь на 26 октября РФ атаковала Украину одной противорадиолокационной ракетой Х-31П, тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 140 ударными БПЛА. Зафиксированы попадания на 15 локациях.