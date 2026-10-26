На Хмельнитчине из-за атаки РФ поврежден объект энергетики: есть отключение света
Российские войска атаковали Хмельницкую область. В Каменец-Подольском районе поврежден объект энергетической инфраструктуры, из-за чего произошли аварийные отключения электроэнергии
Об этом сообщил начальник Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, передает RegioNews.
По его словам, энергетики работают над возобновлением электроснабжения.
Также в результате атаки повреждены окна в двух жилых домах.
По предварительной информации, пострадавших нет.
Напомним, в ночь на 26 октября РФ атаковала Украину одной противорадиолокационной ракетой Х-31П, тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 140 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия". Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 15 локациях.
РФ атаковала промышленное предприятие и гаражный кооператив в Одесской области: вспыхнули пожарыВсе новости »
26 октября 2026, 08:50На Сумщине из-за вражеских обстрелов пострадали пять человек
26 октября 2026, 08:39Россияне атаковали Запорожье: восемь человек ранены
26 октября 2026, 07:21
23 октября 2026
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Для восполнения дефицита кадров власти планируют привлечь к рынку труда пенсионеров, молодых матерей и людей с инвалидностью
19 октября 2026
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
Ночная атака на Одесщину: россияне дважды били по месту работы спасателей
26 октября 2026, 09:55Россия атаковала Харьковщину: шесть пострадавших, среди них ребенок
26 октября 2026, 09:54"Россия будет делать все, чтобы люди пошли в сторону РФ": Зеленский об эвакуации из Олешек
26 октября 2026, 09:38На Львовщине в результате ДТП пострадали семь человек, среди них – дети
26 октября 2026, 09:20Россияне ударили по торговому центру в Запорожье: возник пожар
26 октября 2026, 09:20Зеленский инициировал продление военного положения и мобилизации еще на 90 дней
26 октября 2026, 09:06РФ атаковала промышленное предприятие и гаражный кооператив в Одесской области: вспыхнули пожары
26 октября 2026, 08:50На Сумщине из-за вражеских обстрелов пострадали пять человек
26 октября 2026, 08:39Силы ПВО обезвредили 112 российских беспилотников и три ракеты Х-59/69
26 октября 2026, 08:23
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов