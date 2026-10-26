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26 октября 2026, 08:46

На Хмельнитчине из-за атаки РФ поврежден объект энергетики: есть отключение света

26 октября 2026, 08:46
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Российские войска атаковали Хмельницкую область. В Каменец-Подольском районе поврежден объект энергетической инфраструктуры, из-за чего произошли аварийные отключения электроэнергии

Об этом сообщил начальник Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, передает RegioNews.

По его словам, энергетики работают над возобновлением электроснабжения.

Также в результате атаки повреждены окна в двух жилых домах.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Напомним, в ночь на 26 октября РФ атаковала Украину одной противорадиолокационной ракетой Х-31П, тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 140 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия". Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 15 локациях.

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