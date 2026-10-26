Карта: DeepState

Армия РФ продвинулась около двух населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях

Соответствующие изменения зафиксированы 25 октября на обновленной карте боевых действий от проекта DeepState, передает RegioNews.

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Константиновки (Краматорский район Донецкой области) и Воздвижевки (Пологовский район Запорожской области)", – говорится в сообщении.

Напомним, Силы обороны Украины 23 октября и в ночь на 24 октября нанесли удары по объектам военного и промышленного значения на территории России. В частности поразили завод компонентов для ракет и комбинат.