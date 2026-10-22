Лобовое столкновение на Закарпатье: погиб мужчина, три человека в больнице
ДТП произошло вечером 21 октября на автодороге между Тячевом и Тересва в Тячевском районе
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Вблизи заправки столкнулись автомобили BMW и Renault. Предварительно установлено, что 47-летний водитель BMW не справился с управлением на повороте, выехал на встречную полосу и влетел в Renault.
В результате столкновения 68-летний водитель Renault погиб на месте.
Трое пострадавших — две пассажирки Renault в возрасте 50 и 60 лет, а также водитель BMW — госпитализированы в больницу с различными травмами.
У водителя BMW взяли образцы крови для проверки на состояние опьянения.
Оба автомобиля изъяли и поместили на спецплощадку. По факту аварии возбуждено уголовное производство.
Напомним, днем 19 октября в Ровенской области в результате столкновения с грузовиком легковушка превратилась в металлолом. Пассажирка легковушки погибла на месте, ее мужа госпитализировали.