На Львовщине рейсовый автобус влетел в иномарку

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Предварительно, 37-летний водитель рейсового автобуса "Эталон" столкнулся с Volkswagen Touareg, за рулем которого находился 48-летний мужчина.

В результате ДТП пострадали оба водителя. Также травмировались три пассажира автобуса: мужчины в возрасте 48 и 49 лет и 42-летняя женщина. Их госпитализировали медики.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

Напомним, ранее в Закарпатье вблизи заправки столкнулись автомобили BMW и Renault. Погиб один человек, три человека в больнице.