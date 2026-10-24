В Ровенской области Hyundai сбил велосипедистку: 45-летняя женщина погибла

Фото: полиция Ровенской области

В Ровенской области в результате ДТП погибла 45-летняя велосипедистка. Автопроисшествие произошло вечером 23 октября между Березным и Моквином в Ровенском районе

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .

По предварительным данным следствия, 33-летний житель села Хотынь за рулем автомобиля Hyundai наехал на жительницу села Моквин, которая находилась на проезжей части.

По предварительной информации, женщина ехала на велосипеде в попутном направлении.

От полученных травм велосипедистка скончалась на месте. Прибывшие по вызову медики лишь констатировали ее смерть.

По результатам досмотра, водитель автомобиля был трезв. Следователь начал досудебное расследование. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и механизм ДТП.

Напомним, вечером 21 октября в Закарпатье вблизи заправки столкнулись автомобили BMW и Renault. Погиб один человек, три человека в больнице.