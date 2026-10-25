РФ ударила по Эпицентру в Полтаве

Фото: ГСЧС

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

В Полтаве спасатели ликвидируют пожар. Загорелся ТРЦ "Эпицентр" в результате российского удара. Известно о по меньшей мере один пострадавший человек.

В ОВА сообщили, что пострадала в результате обстрела 52-летняя женщина. Информация уточняется.

Напомним, что в результате российской атаки на Днепр и пригород 23 октября погиб человек, еще пятеро получили ранения. Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии.