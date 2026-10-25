Победитель "Танцев со звездами" мобилизовался в ВСУ

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Известный танцовщик Макс Леонов решил мобилизоваться в ВСУ. Эти слухи были еще в конце прошлого года, но он подтвердил все только сейчас

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Победитель "Танцев со Звездами" мобилизовался в декабре прошлого года. Однако публично он тогда об этом не говорил. Сейчас Макс Леонов рассказал, что он служит в 46-й отдельной аэромобильной бригаде Десантно-штурмовых войск.

"Сейчас я прохожу службу в Вооруженных силах Украины в 46-й бригаде десантно-штурмовых войск. Служу с декабря прошлого года. Это чисто моя позиция, но я решил на этом не делать хайп", - говорит Макс Леонов.

Иногда он бывает в Киеве. Это происходит, когда командование позволяет ему приезжать в столицу, чтобы приобщаться к собраниям на нужды военных.

"Командование бригады периодически отпускает меня в Киев для того, чтобы я помогал со своей медийностью собирать средства на нужды наши. Решение было спонтанно о службе, но я считаю, что каждый каким-то образом должен присоединиться к армии", - говорит танцовщик.

Напомним, ранее бизнесмен Дмитрий Шевченко присоединился к войску. Многим зрителям он известен по шоу "Холостячка", где он сражался за сердце певицы Златы Огневич.