Фото: полиция

Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшей на Чоколовском бульваре в Соломенском районе столицы трагической аварии

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Предварительно установлено, что 23-летний водитель Volkswagen не справился с управлением. Он столкнулся с маршруткой, после чего влетел в остановку с людьми.

В результате наезда погибли две женщины. Еще четыре человека с травмами разной степени тяжести госпитализированы. Один мужчина находится в тяжелом состоянии.

Проверка водителя на приборе "Драгер" показала, что он был трезв.

Следователи задержали 23-летнего парня. По факту ДТП возбуждено уголовное производство.

Напомним, смертельная авария произошла на Соломенке 19 августа около 8:50. На месте работают следователи по расследованию ДТП, патрульные и медики.