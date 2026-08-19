В Одессе мужчина в форме ударил подростка по лицу: ТЦК назначил проверку

Скриншот с видео

Одесский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки назначил служебную проверку после распространения в соцсетях видео конфликта между мужчиной в военной форме и подростком

Об этом Одесский областной ТЦК и СП сообщил Facebook, передает RegioNews.

На видео видно, как мужчина в военной форме прижимает подростка к автомобилю и держит его за уши. Когда парень пытается вырваться, мужчина бьет его ладонью по лицу.

В соцсетях утверждают, что конфликту якобы предшествовало то, что подросток бросал камни в микроавтобус.

В Одесском областном ТЦК и СП сообщили, что после появления видео руководство безотлагательно назначило служебную проверку.

Устанавливаются все обстоятельства инцидента, предпосылки конфликта и лиц, зафиксированных на видео.

В ТЦК подчеркнули, что какие-либо проявления насилия, превышение полномочий или ненадлежащее поведение в отношении граждан недопустимы. В случае подтверждения вины и причастности военнослужащих к правонарушению виновных обещают привлечь к ответственности согласно законодательству.

Напомним, в Харькове мужчина на остановке общественного транспорта напал на военных ТЦК. Это случилось, когда к нему подошли, чтобы проверить документы. Трое работников получили резаные раны – ладони, щеки, виски, ключицы. Инцидент зафиксировала камера уличного наблюдения.

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