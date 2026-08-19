На Закарпатті фіктивно "мобілізували" 329 людей: ще п'ятьом працівникам ТЦК оголосили підозру

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На Закарпатті Національна поліція повідомила про підозру ще п'ятьом працівникам районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки

Про це повідомла поліція області, передає RegioNews.

За даними слідства, вони вносили до системи "Оберіг" недостовірні відомості про нібито мобілізованих громадян, щоб штучно покращити показники призову.

Як встановили правоохоронці, загалом у системі виявили дані про 329 людей з ознаками фіктивного призову. Серед них були навіть громадяни, які раніше вже проходили військову службу, а також померлі особи.

Навесні цього року начальник одного з районних РТЦК та СП та його заступник використовували власні кваліфіковані електронні підписи для внесення до системи "Оберіг" інформації про нібито призваних на військову службу.

За допомогою електронного підпису начальника до системи внесли дані про фіктивний призов 162 осіб, а за допомогою підпису його заступника – ще 108 військовозобов’язаних.

Після викриття керівників центру правоохоронці продовжили розслідування та встановили ще п’ятьох працівників, які, за версією слідства, були залучені до схеми. Йдеться про начальника та операторів мобілізаційного відділення і групи обліку офіцерів запасу.

За їхньою допомогою до системи внесли недостовірні відомості ще щодо 59 військовозобов’язаних. Таким чином, загальна кількість осіб із виявленими ознаками фіктивного призову склала 329.

Правоохоронці зазначають, що фактично цих людей до військових частин не направляли. Водночас для звітності складали списки нібито мобілізованих осіб, які на папері перебували у складі військових частин.

П'ятьом працівникам РТЦК повідомили про підозру за ч. 3 ст. 28 та ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України.

Начальнику РТЦК та його заступнику також повідомили про нові підозри за цими статтями та за ч. 1 ст. 366 КК України –службове підроблення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство оборони проведе комплексну перевірку Одеського та Миколаївського ТЦК та СП.

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