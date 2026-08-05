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05 августа 2026, 22:55

В Киеве судили за уклонение от мобилизации мужчины с бронированием

05 августа 2026, 22:55
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Фото из открытых источников
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В Киеве судили мужчину за уклонение от мобилизации. Однако оказалось, что у него есть бронирование

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, в январе 2023 мужчина прибыл в ТЦК для уточнения данных. После прохождения военно-врачебной комиссии ему вручили мобилизационное распоряжение и повестку на отправку в воинскую часть. Однако он отказался от получения повестки.

На суде мужчина заявил, что в день вручения повестки обратился к психиатру, а позже после трудоустройства на предприятие получил официальное бронирование.

Суд отметил, что во время прохождения ВЛК мужчина не сообщал о проблемах с психическим здоровьем. Суд особо подчеркнул, что полученное более чем через год после отказа от мобилизации бронирование не отменяет уголовную ответственность за совершенное ранее правонарушение.

В результате мужчине был назначен наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Напомним, СБУ и Нацполиция разоблачили восемь организаторов схем уклонения от мобилизации в разных регионах Украины. За суммы от 2,5 до 8,5 тысяч долларов дельцы помогали военнообязанным выехать за границу или получить фальшивые документы во избежание призыва.

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