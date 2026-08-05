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05 августа 2026, 22:40

На Львовщине пограничник продавал уклонистам "свободную дорогу"

05 августа 2026, 22:40
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Фото из открытых источников
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Во Львовской области судили инспектора пограничной службы. Он организовал схему для уклонения от мобилизации

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, пограничник вносил ложные сведения мужчин, пересекавших границу, в программное обеспечение e-BorderControl. По меньшей мере, пять человек воспользовались "услугами". С каждого клиента пограничник получал по 5 тысяч долларов.

Пограничник признал вину. Он также обязался перечислить 700 тысяч гривен на нужды Вооруженных сил Украины.

Суд назначил ему 5 лет лишения свободы с запретом в течение трех лет занимать должности и заниматься деятельностью, связанной с пропуском людей и транспортных средств через пункты пропуска Государственной пограничной службы. В то же время суд освободил его от реального отбывания наказания, установив двухлетний испытательный срок.

Напомним, ранее СБУ и Нацполиция ликвидировали девять новых схем уклонения от мобилизации в разных регионах страны и задержали 23 организатора. За суммы до 23 тысяч долларов дельцы способствовали военнообязанным во избежании призыва из-за поддельных документов или нелегальной переправки за границу вне пунктов пропуска.

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