Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Пограничники получили от румынской полиции информацию о том, что к ним обратилась гражданка Украины и сообщила, что ее муж собирался нелегально перейти границу, однако во время движения ему стало плохо. Из-за темноты и плохого самочувствия он потерял ориентацию на местности.

Украинские пограничники немедленно приступили к поисковой операции. Через некоторое время 47-летнего мужчину нашли в 100 метрах от инженерных заграждений, к сожалению, уже без признаков жизни. Как выяснилось, он обустроил себе временное место для отдыха, вероятно, надеясь, что к утру ему станет лучше.

По предварительному заключению, признаков насильственной смерти не выявили. Тело погибшего жителя Киева передали на экспертизу для установления точной причины смерти.

