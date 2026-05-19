На Буковине при попытке побега в Молдову скончался киевлянин
В Черновицкой области попытка незаконного пересечения госграницы завершилась трагедией. Вблизи поселка Красноильск пограничники обнаружили тело 47-летнего мужчины, пытавшегося сбежать в Румынию
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
Пограничники получили от румынской полиции информацию о том, что к ним обратилась гражданка Украины и сообщила, что ее муж собирался нелегально перейти границу, однако во время движения ему стало плохо. Из-за темноты и плохого самочувствия он потерял ориентацию на местности.
Украинские пограничники немедленно приступили к поисковой операции. Через некоторое время 47-летнего мужчину нашли в 100 метрах от инженерных заграждений, к сожалению, уже без признаков жизни. Как выяснилось, он обустроил себе временное место для отдыха, вероятно, надеясь, что к утру ему станет лучше.
По предварительному заключению, признаков насильственной смерти не выявили. Тело погибшего жителя Киева передали на экспертизу для установления точной причины смерти.
