На Закарпатті продавали "квиток через Тису" за 6 тисяч євро

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На Закарпатті викрили чергову схему незаконного перетину кордону. Зловмисниця продавала "квиток" через Тису для військовозобов'язаних

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

30-річна жителька Закарпаття виявилась причетною до схеми. Вона свої послуги оцінила в 6 тисяч євро. Її клієнт, житель Києва, повинен був перетинати кордон через річну Тиса. Проте жінку затримали в місті Виноградів після отримання грошей.

"Їй оголошено про підозру за ч.3 ст. 332 ККУ (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України). У разі доведення вини підозрюваної у суді, їй загрожує покарання у вигляді позбавленням волі до дев’яти років", - кажуть прикордонники.

Нагадаємо, що у Чернівецькій області спроба незаконного перетину держкордону завершилася трагедією. Поблизу селища Красноїльськ прикордонники виявили тіло 47-річного чоловіка, який намагався втекти до Румунії.