В Днепре мужчина убил любимую во время ссоры

Фото: Национальная полиция

В Днепре судили мужчину, убившего женщину. Это произошло во время ссоры

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Трагедия произошла в апреле 2023 года в Днепре по улице Даниила Галицкого. Во время ссоры со своей сожительницей мужчина нанес ей ряд ударов. К сожалению, от полученных травм женщина скончалась. Мужчина был задержан.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Напомним, во Львовской области задержали водителя Audi Q5, который вызвал смертельное ДТП. На месте он заявил правоохранителям, что убил собственную мать – женщину обнаружили мертвой дома, на ее теле находились ножевые ранения.