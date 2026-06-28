Покушение на убийство в Мукачево: мужчина ранил соседа ножом

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Инцидент произошел после полуночи 28 июня на улице Василия Стуса. В полицию поступило сообщение от жильцов многоквартирного дома о ножевом ранении одного из соседей.

Правоохранители установили, что между 62-летним и 40-летним мужчинами долгое время существовали неприязненные отношения. По предварительным данным, старший из них напал на соседа в подъезде и нанес ему два ножевых ранения – в живот и грудную клетку.

Потерпевшего госпитализировали. Ему оказывается медицинская помощь.

Нападавшего задержали по месту жительства. У него изъяли нож, который мог быть орудием преступления.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Тернопольской области мужчина облил соседа бензином и угрожал сжечь. Правоохранители изъяли все доказательства и направили их на соответствующие экспертизы. Решается вопрос об объявлении фигуранту о подозрении.