На Закарпатті після конфлікту загинув чоловік – затримано дружину

Фото: Національна поліція

На Рахівщині Закарпатської області поліція затримала 65-річну жінку за підозрою у вбивстві власного чоловіка

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Як зазначається, ввечері 27 червня до поліції надійшло повідомлення від медиків про констатацію смерті 64-річного жителя села Косівська Поляна. На тілі чоловіка були виявлені ознаки насильницької смерті.

Під час огляду тіла правоохоронці встановили наявність тілесних ушкоджень у ділянці голови. Судово-медична експертиза підтвердила, що смерть настала внаслідок черепно-мозкової травми.

Поліцейські встановили, що до завдання смертельних травм причетна 65-річна дружина загиблого. За попередніми даними, під час побутового конфлікту, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, жінка завдала чоловікові кілька ударів невстановленим предметом по голові.

Від отриманих травм чоловік помер.

Фігурантку затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Нагадаємо, на Рівненщині жінка жорстоко вбила гостя ножем. Між 39-річною підозрюваною та її 49-річним чоловіком під час застілля з алкоголем сталась сварка. Під час суперечки жінка вдарила гостя кухонним ножем у груди.