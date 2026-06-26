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26 июня 2026, 10:35

Житомирянин получил пожизненное за убийство матери и 13-летнего ребенка

26 июня 2026, 10:35
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Фото: Прокуратура Украины
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Жителя Житомира приговорили к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества за умышленное убийство двух человек, в том числе малолетнего ребенка, а также ряд других тяжких преступлений

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Прокуроры в суде доказали законность и обоснованность приговора, вынесенного ранее в отношении обвиняемого. Верховный Суд оставил кассационную жалобу стороны защиты без удовлетворения, а приговор – без изменений.

По данным следствия, трагедия произошла в сентябре 2021 года в Житомире. 23-летний мужчина в состоянии наркотического опьянения заметил женщину возле Шодуаровского парка и последовал за ней в ее дом.

Дождавшись момента, когда она вошла в квартиру, он проник внутрь, где находилась также ее 13-летняя дочь.

Осужденный изнасиловал женщину, завладел ее ювелирными изделиями, а затем нанес матери и ребенку многочисленные ножевые ранения. Чтобы скрыть следы преступления, он поджег квартиру и скрылся.

Во время судебного разбирательства мужчина пытался избежать ответственности и заявлял о якобы причастности к убийству другого лица. Ювенальные прокуроры опровергли эту версию и предоставили суду доказательства, подтверждающие его вину.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, на Прикарпатье мужчина поджег дом, чтобы скрыть убийства. Выяснилось, что во время ссоры 62-летний злоумышленник нанес своему товарищу многочисленные удары руками и ногами, несколько раз ударил ножом, а затем задушил его.

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