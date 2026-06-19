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19 июня 2026, 12:52

Конфликт из-за забора: на Тернопольщине мужчина облил соседа бензином и угрожал сжечь

19 июня 2026, 12:52
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Фото: полиция
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Полицейские расследуют обстоятельства дерзкого преступления, которое произошло в одном из сел Великогаевской громады Тернопольского района. Спор между соседями едва не завершился ужасной трагедией

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Конфликт разразился между собственниками двух смежных хозяйств. Один из мужчин обустраивал на своем участке забор и проводил сварочные работы. Это возмутило его 66-летнего соседа, который из-за давних неприязненных отношений начал высказывать претензии, что звуки и работа ему мешают.

От ссоры 66-летний мужчина перешел к угрозам. Он принес бутылку с жидкостью и облил соседа и угрожал поджечь. Как впоследствии выяснилось, он использовал бензин.

Правоохранители изъяли все доказательства и направили их на соответствующие экспертизы.

По данному факту открыто по ч. 1 ст. 129 УК Украины (угроза убийством). Решается вопрос об объявлении фигуранту о подозрении.

Напомним, 7 июня во Львовской области мужчина поджег себя после ссоры с тещей – он получил ожоги 3-4 степени 98% тела. Несмотря на усилия медиков, мужчина скончался в реанимации.

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