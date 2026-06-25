Кровавый инцидент в Харькове: ранее судимый мужчина ранил двух полицейских

Фото: полиция Харьковской области

В Салтовском районе Харькова 25 июня около 16:00 человек напал с ножом на правоохранителей во время проверки документов. В результате инцидента двое полицейских получили ранения и были госпитализированы

Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .

По данным полиции, при исполнении служебных обязанностей правоохранители проверяли документы гражданина. В ходе общения мужчина начал вести себя агрессивно и внезапно атаковал полицейских ножом.

Нападающий был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Правоохранители установили, что мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за разные преступления. Также он находится в розыске за уклонение от мобилизации.

По факту нападения возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины - угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении.

Напомним, что Хмельницкий горрайонный суд рассмотрел дело по военному, Он угрожал насилием работникам полиции.