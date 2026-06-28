14:41  28 червня
Смертельна бійка на Хмельниччині: загинув 21-річний чоловік
12:39  28 червня
Замах на вбивство в Мукачеві: чоловік поранив сусіда ножем
09:59  28 червня
Усик відмовився від усіх чемпіонських титулів: що це означає
UA | RU
UA | RU
28 червня 2026, 12:39

Замах на вбивство в Мукачеві: чоловік поранив сусіда ножем

28 червня 2026, 12:39
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

У Мукачеві Закарпатської області правоохоронці затримали чоловіка, який намагався вбити свого сусіда

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Інцидент стався після опівночі 28 червня на вулиці Василя Стуса. До поліції надійшло повідомлення від мешканців багатоквартирного будинку про ножове поранення одного з сусідів.

Правоохоронці встановили, що між 62-річним і 40-річним чоловіками тривалий час існували неприязні відносини. За попередніми даними, старший із них напав на сусіда у під’їзді та завдав йому два ножові поранення – у живіт і грудну клітку.

Потерпілого госпіталізували. Йому надається медична допомога.

Нападника затримали за місцем проживання. У нього вилучили ніж, який міг бути знаряддям злочину.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, на Тернопільщині чоловік облив сусіда бензином і погрожував спалити. Правоохоронці вилучили всі речові докази та скерували їх на відповідні експертизи. Вирішується питання щодо оголошення фігуранту про підозру.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Закарпаття Мукачево напад сусід ніж
В Ужгороді водій напав на інспектора з паркування через штраф
26 червня 2026, 09:52
У Харкові чоловік напав із ножем на ТЦК: загинув військовий, ще один поранений
26 червня 2026, 08:47
Кривавий інцидент у Харкові: раніше судимий чоловік поранив двох поліцейських
25 червня 2026, 22:56
Всі новини »
26 червня 2026
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Україна є найбільш замінованою країною світу: до 20% всієї величезної території забруднено вибухонебезпечними предметами. Про те, як люди виживають за таких умов, і які заходи варто було би вжити для ...
25 червня 2026
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Звірства у 425 ОШП рано чи пізно вдарять і по президенту Зеленському
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
17 червня 2026
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Одеська область стала однією із найскандальніших у процесі мобілізації, в червні тут виявили в одному із ТЦК уже відверто бандитські методи впливу на людей
У Лаврі встановили погруддя Івана Мазепи: заява Зеленського
28 червня 2026, 15:57
Запоріжжя після удару РФ: зросла кількість постраждалих, під завалами шукають людину
28 червня 2026, 15:24
Дев'ять захисників отримали звання Героя України, восьмеро – посмертно
28 червня 2026, 14:55
Смертельна бійка на Хмельниччині: загинув 21-річний чоловік
28 червня 2026, 14:41
Запоріжжя після удару РФ: один загиблий і 11 поранених
28 червня 2026, 14:13
Українські сили уразили два нафтопереробні заводи в РФ – Зеленський
28 червня 2026, 13:46
У Києві після російської атаки біля будинку знайшли бойову частину ракети
28 червня 2026, 13:28
Запоріжжя під ударом КАБів: важко поранено 5-річну дитину
28 червня 2026, 12:08
На Львівщині вантажівка на смерть збила пішохода
28 червня 2026, 11:59
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Віктор Ягун
Володимир Фесенко
Всі блоги »