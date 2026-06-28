Замах на вбивство в Мукачеві: чоловік поранив сусіда ножем

Фото: Національна поліція

У Мукачеві Закарпатської області правоохоронці затримали чоловіка, який намагався вбити свого сусіда

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Інцидент стався після опівночі 28 червня на вулиці Василя Стуса. До поліції надійшло повідомлення від мешканців багатоквартирного будинку про ножове поранення одного з сусідів.

Правоохоронці встановили, що між 62-річним і 40-річним чоловіками тривалий час існували неприязні відносини. За попередніми даними, старший із них напав на сусіда у під’їзді та завдав йому два ножові поранення – у живіт і грудну клітку.

Потерпілого госпіталізували. Йому надається медична допомога.

Нападника затримали за місцем проживання. У нього вилучили ніж, який міг бути знаряддям злочину.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, на Тернопільщині чоловік облив сусіда бензином і погрожував спалити. Правоохоронці вилучили всі речові докази та скерували їх на відповідні експертизи. Вирішується питання щодо оголошення фігуранту про підозру.