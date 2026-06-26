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Во время проведения мероприятий по оповещению военнообязанных в Харькове произошло нападение на военнослужащих ТЦК и СП

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Харьковский областной ТЦК и СП.

После того как старший группы оповещения – военнослужащий ВСУ – представился гражданину, последний напал на него и других военнослужащих с ножом.

В результате нападения ранения получили двое военнослужащих. Одного из них прооперировали, сейчас он находится в больнице. Другой военный умер от полученных ножевых ранений, несмотря на реанимационные мероприятия.

После нападения мужчина скрылся. Сейчас его разыскивают.

По факту происшествия продолжаются следственные действия. Правоохранители устанавливают обстоятельства нападения.

Напомним, работники Госбюро расследований открыли досудебное расследование по фактам, обнародованным в СМИ, о возможных неправомерных действиях в отношении военнослужащих штурмового полка "Скала".

Командира "Скалы" подполковника Юрия Гаркавого 24 июня отстранили от исполнения обязанностей на период проведения проверок.