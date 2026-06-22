Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Иностранец за рулем авто Opel Astra во время обгона автобуса "БАЗ" выехал на встречную полосу, где врезался в авто Renault Megane. После этого Opel столкнулся еще и с автобусом.

В результате аварии травмы получили пять человек: 35-летняя иностранка (пассажирка Opel), а также четверо пассажиров Renault – 22-летний парень и три женщины 43, 44 и 66 лет. Всех пострадавших доставили в больницу.

Полицейские задержали виновника аварии – 35-летнего водителя Opel Astra.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, 21 июня около 21:55 во Львове столкнулись два автомобиля. В результате ДТП пострадали четыре человека, среди них – два ребенка.