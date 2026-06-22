Фото: полиция

ДТП произошло во Львове в воскресенье, 21 июня, около 21:55

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На улице Луганской столкнулись автомобили Renault Twingo под управлением 39-летнего львовянина и Volkswagen Touran под управлением 43-летнего жителя города.

В результате ДТП водитель Renault и трое пассажиров Volkswagen: 10-летняя девочка, 16-летний парень и 71-летняя женщина – получили травмы, их госпитализировали. Все пострадавшие – жители Львова.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Николаеве объявили подозрение виновнику ДТП, в результате которого погибли женщина и ее 17-летняя дочь. Мужчина был за рулем пьяным.