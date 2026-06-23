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23 червня 2026, 08:45

На Закарпатті п'яний водій влетів у ворота: четверо дітей у лікарні

23 червня 2026, 08:45
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Фото: соцмережі
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На Мукачівщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди важкі травми отримали четверо дітей з однієї родини

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола, передає RegioNews.

Дітей екстрено госпіталізували до лікарні. Найважчий стан зафіксовано у 6-річної дитини – вона була непритомна, медики діагностували важку черепно-мозкову травму та численні ушкодження.

Троє інших дітей отримали травми середньої та легкої тяжкості, зокрема забій грудної клітки та поверхневі травми голови.

Поліція встановлює всі обставини події.

Згодом правоохоронці уточнили, що за кермом перебував 54-річний чоловік у стані алкогольного сп’яніння – у крові виявили 1,68 проміле алкоголю. За даними поліції, водій не впорався з керуванням, з’їхав у кювет і врізався у ворота.

Також встановлено, що постраждалі діти – це його онуки. Травми отримав і сам водій.

Нагадаємо, на Львівщині іноземець на Opel протаранив легковик та автобус, травмувалися п’ятеро людей. 35-річна іноземка (пасажирка Opel), а також четверо пасажирів Renault – 22-річний молодик та три жінки 43, 44 і 66 років. Усіх постраждалих доставили до лікарні.

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