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В четверг, 6 августа, в Луцке зафиксировали рекорд максимальной температуры воздуха

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Волынский областной центр по гидрометеорологии.

По данным наблюдений метеостанции, столбики термометров в тени достигли +38,6°C.

Этот показатель превысил предыдущий рекорд для 6 августа, установленный в 2012 году, когда температура воздуха составила +35,6°C.

Напомним, 5 августа на Прикарпатье зафиксировали аномальную жару до 37 градусов. Температура побила рекорды в Ивано-Франковске, Коломне, Долине и Яремче.