Фото: полиция

ДТП произошло в Черкассах в воскресенье, 21 июня, около 16:35

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На бульваре Шевченко 57-летний водитель Nissan Leaf проявил невнимательность и сбил двух пешеходов. Они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадали 20-летний юноша и 19-летняя девушка. Их госпитализировали в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Расследование продолжается.

Напомним, в Николаеве объявили подозрение виновнику ДТП, в результате которого погибли женщина и ее 17-летняя дочь. Мужчина был за рулем пьяным.