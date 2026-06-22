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22 червня 2026, 15:30

На Закарпатті чиновники "нагріли" пів мільйона на виплатах для військових та людей з інвалідністю

22 червня 2026, 15:30
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Фото: Національна поліція
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На Закарпатті отримав підозру виконувач обов’язків керівника Закарпатського обласного відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Виявилось, що зі спільницею він організував схему привласнення бюджету

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Відомо, що спільниця чиновника неофіційно була регіональною представницею прідприємства та представляли його інтереси в регіоні. Зокрема, вона проводила зустрічі з особами з інвалідністю, оформлювала документи щодо попередніх замовлень на протезування, координувала роботу протезистів і брала участь у передачі виробів замовникам.

Від схеми чиновника та його спільниці постраждали щонайменше семеро осіб. Серед них люди інвалідністю та військові. За допомогою підроблених документів на рахунок підприємства безпідставно перерахували 592 тисячі гривень бюджетних коштів за протези, яких замовники фактично не отримали.

"Поліцейські провели низку санкціонованих обшуків у різних регіонах України. Зокрема, у Закарпатському обласному відділенні Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, за місцями проживання фігурантів та інших осіб, можливо причетних до злочинної схеми, а також за адресами приватних підприємств. Вилучено робочу документацію, чорнові записи, банківські картки, мобільні телефони та готівку: 3200 доларів США, 1470 євро та 780 тисяч гривень", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше в Україні викрили схему розкрадання та завищення витрат на пальне для Збройних Сил, що спричинило збитки державі понад 30 мільйонів гривень.

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