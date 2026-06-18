Имущество на 78 млн грн "потерялось" в декларации депутата Ужгородского горсовета

Фото: Прокуратура Украины

Действующему депутату Ужгородского городского совета сообщили подозрение за внесение заведомо недостоверных сведений в декларацию

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, должностное лицо не задекларировало пользование гостинично-ресторанным комплексом на окраине Ужгорода, который работает около 20 лет.

Речь идет об отеле площадью более 1000 кв. м, баня, пищевой блок с бассейном, кафе-бар и другие объекты. Примерная стоимость недвижимости составляет около 50 млн грн.

Нарушения были обнаружены во время полной проверки декларации НАПК и последующего мониторинга со стороны прокуратуры.

Кроме того, депутат с супругой задекларировал более 108 млн грн наличных денег, однако, по данным следствия, подтвержденные доходы позволяют обосновать значительно меньшую сумму. Разница между активами и доходами превышает 28 млн. грн.

В целом сумма недостоверных сведений в декларации составляет около 78 млн грн.

Прокуратура планирует ходатайствовать о мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Напомним, в Хмельницкой области чиновник миграционной службы "забыл" указать в декларации имущество на 13 млн грн. Чиновнику грозит до двух лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности.