Фото: ГСЧС

Вечером 4 августа в Мукачево семья попала в больницу с предварительным диагнозом "отравление угарным газом"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

О госпитализации пострадавших в 22:30 спасателям сообщили медики Больницы Святого Мартына.

В медзаведение доставили 53-летнюю женщину, ее 33-летнюю дочь и шестилетнего ребенка. Впоследствии девочку перевели для дальнейшего лечения в областную детскую больницу.

По предварительным данным, утечка угарного газа могла произойти из-за неисправности дымохода отопительного котла. Окончательные обстоятельства происшествия устанавливают специалисты.

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