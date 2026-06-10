16:51  10 июня
Кровавая драма в Виннице: мужчина убил знакомую и покончил с собой
14:52  10 июня
На Сумщине дети бросили в огонь подозрительный предмет: произошел взрыв
13:20  10 июня
В Киеве нашли мужчину, убившего собаку
UA | RU
UA | RU
10 июня 2026, 15:36

Семья заместителя министра юстиции приобрела элитные квартиры в Киеве

10 июня 2026, 15:36
Читайте також українською мовою
Колаж hromadske
Читайте також
українською мовою

Семья замминистра юстиции Людмилы Кравченко приобрела три квартиры в киевских жилых комплексах бизнес-класса. Ориентировочная рыночная стоимость недвижимости может достигать около 400 тысяч долларов

Об этом пишет hromadske, передает RegioNews.

По данным журналистского расследования, две квартиры оформлены на мать чиновници – пенсионерку Ольгу Алексиенко, еще одна принадлежит мужу чиновнице Владимиру Кравченко.

Квартиры матери и занижение стоимости

В январе 2021 года мать заместителя министра приобрела квартиру площадью около 95 м² в ЖК "Покровский посад" в Киеве. По документам стоимость недвижимости составила около 4,4 млн грн (примерно $157 тыс. на тот момент).

Ольга Алексеенко в январе 2021 года приобрела квартиру в столичном ЖК "Покровский посад". Фото: hromadske

В 2023 году Алексеенко приобрела еще одну квартиру площадью 52,5 м² в ЖК Manhattan City. По данным рынка, ее стоимость могла составлять около $90 тыс., однако фактическая цена в документах была почти вдвое ниже – около $38 тыс.

В 2023 году Ольга Алексеенко стала владелицей недвижимости в ЖК Manhattan City. Фото: hromadske

Журналисты отмечают, что источники средств на приобретение недвижимости вызывают вопросы, а сама семья публично не объяснила происхождение денег.

Приватизация служебного жилья и квартира мужчины

В мае 2024 года мужчина чиновник выкупил права на квартиру площадью почти 80 м² в ЖК "Шевченковский". Рыночная стоимость такого жилья могла достигать около $160 тыс., однако в декларации указана гораздо более низкая сумма.

Часть средств, по данным расследования, семья могла получить от продажи квартиры в Гатном, ранее приватизированной как служебное жилье.

Журналисты обнаружили возможные нарушения при приватизации: часть членов семьи уже использовала право на безвозмездную приватизацию, однако в процессе появился дополнительный совладелец – брат должностного лица, что позволило оформить квартиру площадью 95 м².

Вероятные конфликты интересов

Расследователи также обращают внимание на карьерные пересечения родственников чиновницы с Министерством юстиции и другими государственными структурами.

В частности, дочь чиновницы получала работу в Минюсте, а зять работал в ведомстве и впоследствии перешел в Минцифру. Брат Кравченко также работал в структуре, подчиненной Министерству юстиции.

Позиции сторон

Людмила Кравченко, ее дочь и муж не ответили на запросы журналистов о происхождении средств и обстоятельств приобретения недвижимости.

В Министерстве юстиции и Минцифры заявили, что у них нет полномочий заставлять сотрудников комментировать вопросы частного характера.

Напомним, в "Слуги народа" Андрея Мотовиловця нашли арендуемое элитное жилье в Киеве за 14 миллионов. Как выяснили журналисты, депутат с лета 2025 арендует 180-метровую квартиру в историческом центре столицы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев Минюст жильё Недвижимость имущество квартиры расследование
Афера с элитными квартирами в Киеве: адвокату светит до 12 лет за решеткой
09 июня 2026, 08:21
У "Слуги народа" Мотовиловця нашли арендуемое элитное жилье в Киеве за 14 миллионов
08 июня 2026, 22:35
Все новости »
05 июня 2026
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
В истории с судебными войнами вокруг месторождений Кировоградской области торчат уши главного политического ноумена мира Дональда Трампа
01 июня 2026
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
О послевоенном росте преступности сегодня говорят как гражданские, так и военные. Огромное количество граждан имеет боевой опыт. При этом источник и механизм выделения международных средств для восста...
29 мая 2026
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
В Ивано-Франковске, переживающем настоящий строительный бум, раскрыта масштабная коррупционная схема с участием застройщиков и городского совета
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
Эксначальника Одесского ТЦК Борисова остановили на выезде из Киева: ГБР проводит следственные действия
10 июня 2026, 17:38
Коррупция на оборонке: НАБУ разоблачило схему хищения запчастей к бронетехнике
10 июня 2026, 17:35
Кровавая расправа на Днепропетровщине: мужчина до смерти забил знакомого пассатижами
10 июня 2026, 17:19
В Киеве военный за 10 тысяч долларов продавал "поездку за границу" для уклонистов
10 июня 2026, 17:15
В Днепре серийный вор получил 5 лет тюрьмы за ограбление в университете
10 июня 2026, 16:59
В Хмельницком 16-летний парень выпал из окна многоэтажки
10 июня 2026, 16:58
Кровавая драма в Виннице: мужчина убил знакомую и покончил с собой
10 июня 2026, 16:51
До 25 тысяч за час: на Ровенщине разоблачили схему сексуальных услуг
10 июня 2026, 16:47
На Харьковщине отчим-насильник дочери погибшего Героя Украины получил пожизненное заключение
10 июня 2026, 16:34
62-летний пациент умер во время наркоза: на Львовщине подозревают анестезиолога
10 июня 2026, 16:16
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
Все публикации »
Остап Дроздов
Сергей Фурса
Виктор Ягун
Все блоги »