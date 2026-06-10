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Семья замминистра юстиции Людмилы Кравченко приобрела три квартиры в киевских жилых комплексах бизнес-класса. Ориентировочная рыночная стоимость недвижимости может достигать около 400 тысяч долларов

Об этом пишет hromadske, передает RegioNews.

По данным журналистского расследования, две квартиры оформлены на мать чиновници – пенсионерку Ольгу Алексиенко, еще одна принадлежит мужу чиновнице Владимиру Кравченко.

Квартиры матери и занижение стоимости

В январе 2021 года мать заместителя министра приобрела квартиру площадью около 95 м² в ЖК "Покровский посад" в Киеве. По документам стоимость недвижимости составила около 4,4 млн грн (примерно $157 тыс. на тот момент).

Ольга Алексеенко в январе 2021 года приобрела квартиру в столичном ЖК "Покровский посад". Фото: hromadske

В 2023 году Алексеенко приобрела еще одну квартиру площадью 52,5 м² в ЖК Manhattan City. По данным рынка, ее стоимость могла составлять около $90 тыс., однако фактическая цена в документах была почти вдвое ниже – около $38 тыс.

В 2023 году Ольга Алексеенко стала владелицей недвижимости в ЖК Manhattan City. Фото: hromadske

Журналисты отмечают, что источники средств на приобретение недвижимости вызывают вопросы, а сама семья публично не объяснила происхождение денег.

Приватизация служебного жилья и квартира мужчины

В мае 2024 года мужчина чиновник выкупил права на квартиру площадью почти 80 м² в ЖК "Шевченковский". Рыночная стоимость такого жилья могла достигать около $160 тыс., однако в декларации указана гораздо более низкая сумма.

Часть средств, по данным расследования, семья могла получить от продажи квартиры в Гатном, ранее приватизированной как служебное жилье.

Журналисты обнаружили возможные нарушения при приватизации: часть членов семьи уже использовала право на безвозмездную приватизацию, однако в процессе появился дополнительный совладелец – брат должностного лица, что позволило оформить квартиру площадью 95 м².

Вероятные конфликты интересов

Расследователи также обращают внимание на карьерные пересечения родственников чиновницы с Министерством юстиции и другими государственными структурами.

В частности, дочь чиновницы получала работу в Минюсте, а зять работал в ведомстве и впоследствии перешел в Минцифру. Брат Кравченко также работал в структуре, подчиненной Министерству юстиции.

Позиции сторон

Людмила Кравченко, ее дочь и муж не ответили на запросы журналистов о происхождении средств и обстоятельств приобретения недвижимости.

В Министерстве юстиции и Минцифры заявили, что у них нет полномочий заставлять сотрудников комментировать вопросы частного характера.

Напомним, в "Слуги народа" Андрея Мотовиловця нашли арендуемое элитное жилье в Киеве за 14 миллионов. Как выяснили журналисты, депутат с лета 2025 арендует 180-метровую квартиру в историческом центре столицы.