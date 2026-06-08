У "Слуги народа" Мотовиловеця нашли арендуемое элитное жилье в Киеве за 14 миллионов

Фото из открытых источников

Об этом сообщает Bihus.Info, передает RegioNews.

Как выяснили журналисты, депутат с лета 2025 арендует 180-метровую квартиру в историческом центре столицы. Арендует жилье он в компании, которая принадлежит мастеру по наращиванию ресниц из Броваров. Фирма приобрела квартиру ориентировочной стоимостью в 14 миллионов гривен через месяц после создания и сдала его нардепу по цене, существенно ниже рыночной.

По данным СМИ, жилье оформлено на ООО "ХАЙБИЛД-ИН", которое было создано в марте 2025 года. Это жилье было первым и единственным активом в собственности компании. Вскоре депутат Андрей Мотовиловец начал арендовать это жилье и заключил договор аренды на семь лет.

Владелицей и директором компании "ХАЙБИЛД-ИН" является Людмила Кубанских. В соцсетях указано, что она занимается наращиванием ресниц в Броварах. При этом под видом клиентов журналисты выяснили, что женщина даже не знает, чем занимается оформившаяся на нее фирма.

Ее муж сообщил, что фактически жена не ведет бизнес самостоятельно, а только подписывает документы. По его словам, она директор компании только на бумаге.

"Журналистам также удалось выяснить, что предыдущим владельцем квартиры было ООО "БИЗНЕС БИЛДИНГ КОМПАНИ". Эта компания инвестирует в новостройки в Киеве, и почти все объекты, оформленные на эту компанию, находятся в жилых комплексах, возводимых структурами, связанными с нардепом от ныне запрещенной ОПЗЖ Вадимом Столаром. В частности, речь идет о квартирах в ЖК Manhattan City, Poetica и Французский квартал-2, - говорят в Bihus.Info.

Журналисты обратились к упомянутым компаниям и нардепам для получения официальных комментариев. ХАЙБИЛД-ИН и БИЗНЕС БИЛДИНГ КОМПАНИ запретили вспоминать их в сюжете. Также народный депутат заявил, что не знаком с владельцами компаний и никогда не имел с ними бизнес-отношений. Арендную плату, заявил депутат, он разглашать не может.

Напомним, что в Житомирской области депутата Бердичевского районного совета будут судить за внесение недостоверных сведений в декларации более чем на 46 млн грн. Обвинительный акт уже направлен в суд.