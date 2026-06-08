У "Слуги народа" Мотовиловеця нашли арендуемое элитное жилье в Киеве за 14 миллионов
Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Андрей Мотовиловец, по данным журналистов, арендует элитное жилье. По данным СМИ, квартира стоит примерно 14 миллионов
Об этом сообщает Bihus.Info, передает RegioNews.
Как выяснили журналисты, депутат с лета 2025 арендует 180-метровую квартиру в историческом центре столицы. Арендует жилье он в компании, которая принадлежит мастеру по наращиванию ресниц из Броваров. Фирма приобрела квартиру ориентировочной стоимостью в 14 миллионов гривен через месяц после создания и сдала его нардепу по цене, существенно ниже рыночной.
По данным СМИ, жилье оформлено на ООО "ХАЙБИЛД-ИН", которое было создано в марте 2025 года. Это жилье было первым и единственным активом в собственности компании. Вскоре депутат Андрей Мотовиловец начал арендовать это жилье и заключил договор аренды на семь лет.
Владелицей и директором компании "ХАЙБИЛД-ИН" является Людмила Кубанских. В соцсетях указано, что она занимается наращиванием ресниц в Броварах. При этом под видом клиентов журналисты выяснили, что женщина даже не знает, чем занимается оформившаяся на нее фирма.
Ее муж сообщил, что фактически жена не ведет бизнес самостоятельно, а только подписывает документы. По его словам, она директор компании только на бумаге.
"Журналистам также удалось выяснить, что предыдущим владельцем квартиры было ООО "БИЗНЕС БИЛДИНГ КОМПАНИ". Эта компания инвестирует в новостройки в Киеве, и почти все объекты, оформленные на эту компанию, находятся в жилых комплексах, возводимых структурами, связанными с нардепом от ныне запрещенной ОПЗЖ Вадимом Столаром. В частности, речь идет о квартирах в ЖК Manhattan City, Poetica и Французский квартал-2, - говорят в Bihus.Info.
Журналисты обратились к упомянутым компаниям и нардепам для получения официальных комментариев. ХАЙБИЛД-ИН и БИЗНЕС БИЛДИНГ КОМПАНИ запретили вспоминать их в сюжете. Также народный депутат заявил, что не знаком с владельцами компаний и никогда не имел с ними бизнес-отношений. Арендную плату, заявил депутат, он разглашать не может.
Напомним, что в Житомирской области депутата Бердичевского районного совета будут судить за внесение недостоверных сведений в декларации более чем на 46 млн грн. Обвинительный акт уже направлен в суд.