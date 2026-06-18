Майно на 78 млн грн "загубилося" в декларації депутата Ужгородської міськради

Фото: Прокуратура України

Чинному депутату Ужгородської міської ради повідомили підозру за внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, посадовець не задекларував користування готельно-ресторанним комплексом на околиці Ужгорода, який працює близько 20 років.

Йдеться про готель площею понад 1000 кв. м, лазню, харчовий блок із басейном, кафе-бар та інші об’єкти. Орієнтовна вартість нерухомості становить близько 50 млн грн.

Порушення виявили під час повної перевірки декларації НАЗК та подальшого моніторингу з боку прокуратури.

Крім того, депутат із дружиною задекларував понад 108 млн грн готівки, однак, за даними слідства, підтверджені доходи дозволяють обґрунтувати значно меншу суму. Різниця між активами та доходами перевищує 28 млн грн.

Загалом сума недостовірних відомостей у декларації становить майже 78 млн грн.

Прокуратура планує клопотати про запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Нагадаємо, на Хмельниччині посадовець міграційної служби "забув" вказати в декларації майно на 13 млн грн. Чиновнику загрожує до двох років позбавлення волі з забороною обіймати певні посади.