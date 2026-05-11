ГБР сообщило о подозрении чиновнику Хмельницкого городского отдела ГМС, который также является депутатом Черноостровского поселкового совета. Мужчина не указал в декларации недвижимость общей стоимостью более 13 миллионов гривен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

Еще осенью 2023 года жена чиновника стала владелицей кафе и нескольких офисных помещений в поселке Черный Остров Хмельницкого района. Объекты площадью более 900 кв. м при вводе в эксплуатацию оценили в 13,7 миллиона гривен. Чиновник скрыл эти данные, поскольку стоимость имущества значительно превышала официальные доходы семьи.

Действия чиновника квалифицировали по ч. 2 ст. 366-2 УК (преднамеренное внесение недостоверных сведений в декларацию). Ему грозит до двух лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности.

