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На Закарпатті чоловік молотком убив двох сусідів і тяжко поранив батька
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16 червня 2026, 08:22

На Закарпатті чоловік молотком убив двох сусідів і тяжко поранив батька

16 червня 2026, 08:22
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Фото: Національна поліція
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Поліція Мукачівщини затримала підозрюваного у жорстокому злочині. Чоловік забив молотком двох односельців та травмував власного батька

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався 15 червня у селі Клячаново Мукачівського району.

За даними слідства, між 46- річним чоловіком та його 72-річним батьком виник конфлікт. Під час сварки підозрюваний завдав батькові численних ударів молотком по голові, спричинивши тяжкі тілесні ушкодження. Наразі потерпілий перебуває у реанімаційному відділенні.

На крики про допомогу прибігли двоє сусідів – 48-річний чоловік та 77-річна жінка. Вони намагалися зупинити нападника, однак той накинувся і на них. Від отриманих травм обоє загинули на місці події.

Правоохоронці затримали підозрюваного безпосередньо на місці злочину відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі кваліфікували дії чоловіка за п. 1 ч. 2 ст. 115 та ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство двох або більше осіб та замах на умисне вбивство ще однієї людини.

На місці події працювали співробітники поліції Мукачівщини, слідчі Головного управління Національної поліції в Закарпатській області та криміналісти. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, на Тернопільщині 16-річний хлопець вбив бабусю. Між родичами стався побутовий конфлікт. Під час сварки хлопець завдав бабусі ударів цеглиною, які виявилися смертельними. Після цього він витягнув тіло за межі подвір'я, намагаючись приховати сліди злочину.

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