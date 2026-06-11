Фото: полиция

В Тернопольском районе полицейские задержали несовершеннолетнего по подозрению в совершении убийства. Тело 69-летней женщины со следами насильственной смерти нашли недалеко от частного дома

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Сообщение в полицию поступило вечером 9 июня от сына погибшей, который и обнаружил мать без признаков жизни вне двора. На место выехали следователи, оперативники и криминалисты. Правоохранители выяснили, что к смерти женщины причастен ее 16-летний внук, проживавший в одном доме вместе с ней и отцом.

По предварительным данным следствия, между родственниками произошел бытовой конфликт. Во время ссоры парень нанес бабушке удары кирпичом, которые оказались смертельными. После этого он вытащил тело за пределы двора, пытаясь скрыть следы преступления.

Полицейские задержали подростка. Решается вопрос об объявлении ему подозрения по ч. 1 ст. 115 УК Украины (преднамеренное убийство).

Известно, что у несовершеннолетнего расстройство аутистического спектра. Для установления его психического состояния при совершении преступления следователи назначат судебно-психиатрическую экспертизу.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Киеве будут судить мужчину, который до смерти избил соседку возле подъезда. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.