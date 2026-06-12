В Закарпатье женщина продала собственных детей за тысячу долларов

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В Закарпатье судили женщину, которая продала собственных детей. Она за 1 000 долларов передала их для попрошайничества

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Жительница села Ильница договорилась о передаче 11-летнего сына и 5-летней дочери постороннему человеку. Речь шла об их эксплуатации в течение двух недель (детей хотели заставлять попрошайничать). Женщину задержали сразу после того, как она получила 1 000 долларов, в которые она оценила своих детей.

На суде она признала вину. Суд назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Детей передали под опеку бабушки.

Напомним, ранее в Николаеве родители пытались за 10 тысяч долларов продать новорожденного ребенка. Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу с возможностью внесения залога. Задержанным грозит до 15 лет тюрьмы.