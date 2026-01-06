14:12  06 января
В Николаеве родители пытались за 10 тысяч долларов продать новорожденного ребенка
13:25  06 января
На Харьковщине легковушка врезалась в маршрутку на встречной полосе: 18 пострадавших
10:32  06 января
На Закарпатье на 8-летнюю девочку упало дерево: она погибла
06 января 2026, 14:12

В Николаеве родители пытались за 10 тысяч долларов продать новорожденного ребенка

06 января 2026, 14:12
Фото: полиция
10 тысяч долларов – именно в такую сумму родители оценили своего ребенка. Средства фигуранты планировали потратить на свои нужды

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Полицейские получили информацию о том, что жители Николаева планируют продать своего ребенка. Фигуранты это решили, когда девушка была еще на позднем сроке беременности. 21-летняя жительница города и ее 38-летний сожитель – отец ребенка, начали поиски желающих приобрести их будущего ребенка.

Полиция открыла производство и контролировала каждый шаг фигурантов.

"Покупатель" пообщалась с матерью и отцом, обсудив все условия "сделки". Продать новорожденного ребенка сожители согласились за 10 тысяч долларов с предварительным задатком в 8 тысяч гривен, который они сразу же получили. Девушка написала расписку, в которой обязалась передать ребенка сразу после родов.

2 января, на следующий день после рождения ребенка, 21-летняя девушка вместе с сожителем перешли к реализации "сделки". Сразу после передачи младенца в обмен на основную часть суммы возле роддома злоумышленников задержали полицейские.

Фигурантам объявили о подозрении по ч. 3 ст. 149 УК Украины (торговля людьми в отношении малолетнего).

Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу с возможностью внесения залога. Задержанным грозит до 15 лет тюрьмы.

Как выяснилось, ранее фигуранты уже имели проблемы с законом из-за наркоторговли, имущественных и преступлений против личности.

Напомним, ранее в Одесской области разоблачили схему незаконного вывоза детей за границу под видом "каникул". Трем участникам группировки сообщили о подозрении.

06 января 2026
