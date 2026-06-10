Заманивал к себе домой: на Прикарпатье мужчина домогался маленьких мальчиков
На Прикарпатье 65-летний мужчина получил подозрение. Речь идет о сексуальном насилии в отношении двух маленьких мальчиков
Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.
Как выяснили правоохранители, мужчина с 2022 года приглашал детей домой под разными предлогами. Там он совершал к детям сексуальные действия, не связанные с проникновением. Речь идет о двух мальчиках, которым на тот момент было 8 и 11 лет.
Мужчина задержан. Ему избрали меру пресечения: содержание под стражей без возможности залога.
Напомним, ранее в Закарпатье задержали 59-летнего мужчину, который насиловал внуку, пока ее мать была в роддоме. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.
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