Заманивал к себе домой: на Прикарпатье мужчина домогался маленьких мальчиков

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.



Как выяснили правоохранители, мужчина с 2022 года приглашал детей домой под разными предлогами. Там он совершал к детям сексуальные действия, не связанные с проникновением. Речь идет о двух мальчиках, которым на тот момент было 8 и 11 лет.



Мужчина задержан. Ему избрали меру пресечения: содержание под стражей без возможности залога.

Напомним, ранее в Закарпатье задержали 59-летнего мужчину, который насиловал внуку, пока ее мать была в роддоме. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.