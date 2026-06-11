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Суд вынес приговор Одессу за изнасилование ребенка. Он проведет за решеткой 11 лет

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Преступление произошло в июне 2021 года. Тогда в полицию обратилась местная жительница, которой 8-летняя дочь рассказала о надругательстве со стороны соседа. Правоохранители выяснили, что во время прогулки во дворе к девочке подошел знакомый ей 19-летний парень. Он угостил ребенка сладостями, а затем под предлогом помыть руки заманил в общественный туалет на автостоянке, где изнасиловал. После этого юноша приказал девочке никому ничего не рассказывать и отпустил ее.

Полицейские выдвинули парню обвинение по ч. 4 ст. 152 УК Украины (изнасилование лица, не достигшего 14 лет).

Обвиняемый полностью отрицал свою вину, однако собранные доказательства свидетельствовали против него.

Суд назначил 24-летнему фигуранту наказания в виде 11 лет тюрьмы. До вступления приговора в законную силу он будет находиться под стражей.

Напомним, в Хмельницкой области изнасиловали 24-летнюю женщину. Один из фигурантов – несовершеннолетний.