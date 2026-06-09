Фото: полиция

ДТП произошло 8 июня неподалеку от села Гордеевка в Гайсинском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На дороге столкнулись автомобиль Volkswagen, которым управлял 27-летний водитель, и легковушка "ВАЗ" под управлением 45-летнего водителя. В результате столкновения "ВАЗ" перевернулся в кювет.

От полученных травм 66-летняя пассажирка "ВАЗа" погибла на месте. Другая 65-летняя пассажирка авто получила травмы, но в госпитализации не нуждалась.

Водителя Volkswagen задержали. Он также получил травмы и находится в больнице под наблюдением правоохранителей.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Виновнику грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, ночью 8 июня на Львовщине Tesla вылетела в кювет и разбилась вдребезги . От полученных травм 20-летний парень погиб, еще четверо парней пострадали.