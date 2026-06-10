На Закарпатті мотоцикл врізався в опору: загинув 17-річний водій

Фото: Національна поліція

У ніч на 10 червня на Хустщині сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув 17-річний мотоцикліст

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, 17-річний мешканець села Липовець рухався мотоциклом Rottor Onyx 300 разом із 17-річним пасажиром із села Залом. Під час проїзду заокругленої ділянки дороги водій не впорався з керуванням, виїхав на тротуар і зіткнувся з бетонною електроопорою.

Від отриманих травм водій помер у кареті швидкої допомоги. Пасажира з травмами госпіталізували до реанімаційного відділення.

Транспортний засіб вилучено та поміщено на спеціальний майданчик поліції.

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, на Прикарпатті 9 червня мотоцикл виїхав на зустрічну смугу, вилетів на узбіччя та врізався в бетонну електроопору. 18-річний водій загинув, 16-річна пасажирка в реанімації.